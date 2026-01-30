16+
Авито Недвижимость запускает новую инициативу для поддержки профессионалов рынка Не коворкинг и не классическая аренда: в Самаре запускается новый формат офисной недвижимости "Авито Недвижимость": в Самаре за год выросло предложение долгосрочной аренды жилья на 18% Историческая недвижимость становится новым вектором развития регионов РЖД выставили на торги здание бывшей поликлиники в Сызрани

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Авито Недвижимость запускает новую инициативу для поддержки профессионалов рынка

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Теперь агентства, брокеры и риелторы, которые заинтересованы в масштабировании и стабильном развитии бизнеса, могут получить прогрессивную скидку на размещение объектов недвижимости на технологической платформе Авито Недвижимость. Со своей стороны сервис направит до 15% выручки от подписок и дополнительных услуг на скидки для каждого партнера. Предложение актуально для каждого пятого агентства, размещающего объявления на платформе.

"Прогрессивная скидка призвана поддержать наших партнеров, которые ищут новые возможности для роста и масштабирования бизнеса. Это особенно актуально сейчас, когда рынок вступает в фазу оживления. Мы видим рост покупательской активности на фоне ожиданий по рефинансированию ипотеки в ближайшем будущем, интереса к льготным программам и альтернативным сделкам, подразумевающим использование вторичного жилья в качестве капитала. Часть инвесторов уже переориентирует средства со вкладов в недвижимость, и мы ожидаем, что некоторые собственники также начнут переводить объекты из аренды в продажу. В этих условиях для агентов особенно важна поддержка партнёров. Мы надеемся, что новая инициатива даст импульс развитию индустрии и цифровизации рынка в важный для него период", — отметил Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

К примеру, в декабре 2025, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, интерес пользователей Авито Недвижимости к объектам на вторичном рынке вырос в 20 из 41 крупнейших городов России. Чаще стали рассматривать покупку жилья в Архангельске (+17%), Томске, Омске и Саратове (+9% в каждом), Нижнем Новгороде, Красноярске и Санкт-Петербурге (+8%), Кургане (+7%), Мурманске, Челябинске и Новороссийске (+6%), Сочи (+5%) и ещё в 8 локациях.

Если же говорить о долгосрочной аренде, самая заметная динамика отмечается в Туле: интересоваться съемом квартир посетители Авито Недвижимости стали на 18% больше, чем в декабре предыдущего года. В Екатеринбурге смотрели квартиры на 16% чаще, в Ижевске — на 10%, в Краснодаре — на 9%, в Брянске и Иванове — на 6% в каждом, в Перми и Барнауле — на 3%.

Инициатива позволит максимизировать эффективность деятельности агентства: к примеру, при ежемесячном рекламном бюджете в 100 тыс. руб. и увеличении инвестиций на 5%, экономия составит от 180 тыс. руб. ежегодно.

Программа доступна агентствам, которые работают со вторичной и загородной жилой недвижимостью, а также с долгосрочной арендой. Потенциальный размер скидки достигает 15% и автоматически корректируется в зависимости от объема размещаемых объявлений. Если число объявлений и бюджет не снижаются, а продление происходит без перерывов, текущий уровень скидки сохраняется бессрочно. При ежемесячных инвестициях в тариф или размещение минимум на 5% выше уровня предыдущего месяца скидка будет увеличиваться.

Инициатива — еще одна мера Авито Недвижимости, призванная содействовать повышению эффективности и увеличению дохода агентов. Так, осенью 2025 года сервис обновил линейку подписок для профессионалов в зависимости от объема их бизнеса, с разным набором инструментов, соответствующим запросам и задачам компании.

