Иван Носков: "Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре подвели промежуточные итоги зимней кампании по уборке снега. Всего с начала сезона с улиц города на специализированные площадки вывезли более 454 тысяч тонн снежных масс, в том числе более 78 тысяч тонн — за истекший период марта, что почти втрое больше, чем за аналогичный период 2025 года.

"Прошедшая календарная зима выдалась сложной из‑за нескольких залповых снегопадов, в пиковые моменты вывоз снега наращивали до 10 тысяч тонн в сутки. В этом сезоне изменили логистику: днём службы занимаются расчисткой, ночью — вывозом снега. Также начали освобождать от снега частный сектор, город взял на обслуживание неразграниченные территории. Несмотря на сложности, в целом дорожно‑коммунальные службы Самары отработали удовлетворительно. Есть замечания по качеству работы отдельных управляющих компаний и ТСЖ, но дороги и основные тротуары в течение зимы расчищали оперативно. Наша главная задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей", — отметил глава города Самары Иван Носков. 

В приоритетном порядке этой зимой коммунальные организации очищали остановки, тротуары, пешеходные переходы, улицы с высоким трафиком и маршрутами общественного транспорта. При расчистке проезжих частей, чтобы не допустить их сужения, особое внимание уделяли прилотковой части дорог. Ежесуточно в уборке задействовали в среднем более 450 единиц техники.

"К этой зиме мы получили 8 мини-погрузчиков "Шмель" с ковшами и щетками и 8 мини-пылесосов ЗИК. С ними стало гораздо проще и быстрее убирать пешеходные зоны: техника не только расчищает снег, но и помогает распределять противогололёдные материалы. Сейчас "малыши" вовсю трудятся на улицах, помогают нам дочистить город после снегопадов. Как только сойдёт снег, мы их переоснастим: поменяем навесное оборудование и будем использовать летом — например, для подметания тротуаров со смачиванием", — рассказала директор МП "Благоустройство" города Самары Ольга Устинова.

Отметим, что на сегодняшний день одной из основных задач служб благоустройства также является подготовка к весеннему паводку. Специалисты МП "Инженерные системы" уже очистили решетки и пролили горячей водой 1499 ливневых колодцев в низинах.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

