Иван Носков: "Приглашаю молодежь Самары принять участие в общегородских субботниках"

Самарское региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России" намерено привлечь на общегородские субботники в Самаре 18 и 25 апреля более пяти тысяч человек. 31 марта глава Самары Иван Носков обсудил с молодежным движением организацию и проведение общегородских субботников.

"Приглашаю молодежь Самары принять участие в общегородских субботниках 18 и 25 апреля, готов выйти вместе с молодогвардейцами и представителями других общественных организаций на какую-либо локацию. В апреле и мае трудовые бригады молодогвардейцев могут оказать помощь в косметическом ремонте детских площадок в самарских дворах. В прошлом году по поручению губернатора Самарской области мы проводили мониторинг их состояния, и там, где не требуются большие вложения для приведения площадки в порядок, молодежь может своими силами организовать трудовой десант при поддержке районных администраций и депутатов Самарской городской думы", - отметил глава города Самары Иван Носков.

В этом году молодогвардейцы планируют выйти на субботник на нескольких территориях, в числе на ранее благоустроенных по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В прошлом году, напомним, ребята вместе с главой города Иваном Носковым и жителями ТСН "Яблонька" очистили береговую линию и озеро, находящееся в районе Гранитного переулка, улиц Ташкентской и Долинной, привели в порядок после зимы дворы по улицам Ташкентской и Димитрова, территории возле больницы им. В.Д.Середавина, преобразили арки в сквере "Родничок надежды".

"Как и в прошлом году, в ходе акции "Самарские супергерои делают город чище" мы обязательно усилим "десант" участников марафона чистоты. Считая себя молодежными драйверами благоустройства, будем очищать территории, убирать незаконную рекламу с опор и мусор, который за зиму скопился в парках, скверах, на набережной, во дворах", - рассказал руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" в Самарской области, депутат думы г.о. Самара Антон Родионов. - В этом сезоне, помимо грабель и метел, готовы взяться и за другие инструменты, чтобы помочь в покраске и мелком ремонте детских и спортивных площадок. Главное, что к нам присоединяются сами жители, особенно во дворах и в малых скверах, расположенных в жилых микрорайонах"

Регистрация на общегородские субботники пройдут в Самаре 18 и 25 апреля на сайте Госуслуг. Все желающие внести свой вклад в наведение чистоты Самары смогут выбрать удобную для себя локацию и удобное время. 18 апреля субботники пройдут на 12 локациях, 25 апреля субботники организуют на девяти локациях.

Отметим, что в настоящее время Самарское региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России" насчитывает более 1100 участников, в том числе почти 650 человек - в Самаре. В ходе встречи активисты также представили главе города предложения, подготовленные для "Народной программы 2.0" партии "Единая Россия", рассказали о своей патриотической и гуманитарной работе.