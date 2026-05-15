Иван Носков: "Каждый возраст прекрасен, если жить активной и творческой жизнью"

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
14 мая в Самаре свой 25-летний юбилей отметил Дворец ветеранов. Праздничное мероприятие под названием "Дом, где согреваются сердца" объединило участников 36 творческих объединений - хоров, ансамблей, танцевальных коллективов, студий и клубов по интересам, а также почетных гостей - в их числе учреждение поздравил с юбилеем глава Самары Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Четверть века назад Самарский дворец ветеранов впервые открыл свои двери. Пройден большой путь, и сегодня без него нельзя представить себе Самару. Благодарю коллектив дворца - вы смогли создать уникальное культурное пространство, которое стало домом для тысяч самарцев "серебряного возраста". И, конечно, мой низкий поклон ветеранам, вы наша гордость, и без вас этот дворец оставался бы просто бетонной коробкой. Именно вы вдохнули в него жизнь и убедительно доказали: каждый возраст прекрасен, если жить активной и творческой жизнью. Всех с праздником!" - высказался глава города Самары Иван Носков.

На торжественном мероприятии глава города Иван Носков вручил почетную грамоту коллективу Самарского Дворца ветеранов в лице директора Ольги Барановой и методисту учреждения Михаилу Мирошниченко, а также благодарственные письма начальнику отдела кадровой и организационно-правовой работы Галине Васюхиной, методисту Марине Талдыкиной, администратору Галине Серяповой и дворнику Александру Лапаеву.

Также были вручены благодарственные письма министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Думы города Самары и Самарской губернской думы.

"Говорят, что возраст - это просто цифра, а главное - состояние души. Здесь, во Дворце ветеранов, это выражение ежедневно находит свое подтверждение. Каждый, кто сюда приходит, может получить поддержку и найти дело по душе: более 70 тысяч самарцев благодаря работе учреждения ежегодно занимаются спортом, творчеством, посещают культурные события, множество экскурсий. Спасибо всем, кто с большой любовью и терпением дарит людям старшего поколения возможность чувствовать себя уверенными, находить единомышленников и не терять вкус и интерес к жизни!" - сказал Сергей Рязанов.

Председатель городской думы Сергей Рязанов в числе наград вручил знак "За содействие специальной военной операции" начальнику отдела по работе с активом ветеранского движения Дворца ветеранов Олесе Брячневой и руководителю клубного формирования Дворца ветеранов Максиму Горельченко.

"Сегодня у нашего Дворца три филиала: клуб ветеранов "Самарская мозаика" в Советском районе, клуб ветеранов "Вдохновение" в Красноглинском и клуб ветеранов "Радуга жизни" в Кировском. Созданы и принимают гостей пять музеев, в том числе экспозиция "На защите Отечества", открытая в 2025 году. Как депутат и как руководитель Дворца ветеранов я каждый день вижу, сколько души, таланта и труда вкладывают наши участники в то, чем занимаются, - рассказала директор Самарского Дворца ветеранов Ольга Баранова. - Хочу сказать им спасибо за неутомимую творческую энергию, добрые сердца и золотые руки. И, конечно, спасибо всем нашим гостям за поздравления! Уверена, что 25 лет - это лишь начало".

Отметим, что узнать о направлениях работы Самарского Дворца ветеранов и его мероприятиях можно на сайте dv-samara.ru или ВКонтакте. Справки также доступны по телефону: 8 (846) 261-56-66.

