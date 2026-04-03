Иван Носков: "В этом году все дорожные работы планируем закончить до 1 сентября"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре стартовала дорожно-ремонтная кампания-2026 в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В этом году предстоит отремонтировать 37 участков автодорог, тротуаров при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Все дорожные работы мэрия планирует завершить до 1 сентября. Об этом в своем канале МАХ написал глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Сейчас в Самаре продолжается аварийный ремонт дорог, уже отремонтировано порядка 7 тыс. проблемных участков, каждый площадью от 0,5 до 1 метра. Перешли к ремонту крупными картами.

С этого года обновлять дорожную разметку начали в более ранние сроки. К майским праздникам должны быть готовы все пешеходные переходы, далее в течение мая - вся остальная разметка.

Ремонт начали с улицы Владимирской, которая будет сделана по всей длине - с заменой бордюров, нанесением разметки. Работы будут проводиться с частичным перекрытием движения, в основном в ночное время.

Также с этого года в Самаре планируется внедрить современную эффективную технологию ремонта асфальтового покрытия - инфракрасное термопрофилирование (эту технологию еще называют инфракрасным ямочным ремонтом).

"Изучили технологию, результаты положительные. Перед применением обучим бригады нашей дорожной службы работе на новом оборудовании и к середине лета уже выведем на ремонт дорог. В перспективе техника и специалисты по инфракрасному термопрофилированию должны быть в каждом районе Самары. Это позволит повысить качество содержания самарских дорог, более оперативно реагировать на аварийные ситуации", - делится планами Иван Носков.

