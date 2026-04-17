Доступность образования и вопросы инклюзии обсудили в гордуме

Создание условий для развития инклюзивного образования в столице региона обсудили на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту под председательством Вячеслава Звягинцева.

По данным городского департамента образования, в муниципальных детсадах без малого 20% воспитанников имеют ограниченные возможности здоровья. Для них работают группы комбинированной направленности, в которых, кроме основной образовательной программы, предусмотрены адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ. Также есть группы оздоровительной направленности. Педагоги, работающие с такими детьми, проходят повышение квалификации каждые три года. В самарских школах насчитывается порядка четырех тысяч учеников с ОВЗ и почти 800 детей-инвалидов.

"Статистика тревожна: количество детей с ограниченными возможностями здоровья растет, возникает потребность в большем количестве узких специалистов, в том числе педагогов-логопедов и дефектологов. Для решения этой задачи педагоги направляются на курсы переподготовки по направлению "педагог-психолог", "педагог-логопед" и "педагог-дефектолог". Кроме того, в новом учебном году будут открыты коррекционные классы для первоклассников в восьми муниципальных общеобразовательных учреждениях", - сказал председатель комитета Вячеслав Звягинцев.

Депутаты также рассмотрели прогнозы по доступности дошкольного и общего образования. Всего в Самаре 190 муниципальных детсадов, в которых действует программа дошкольного образования, а численность воспитанников превышает 42,5 тысячи. С 2012 года в детских садах Самары создано около семи тысяч дополнительных мест. Однако есть территории, где количество очередников превышает свободные места. Дефицит наблюдается:

на 5-й просеке;

в районе Центрального автовокзала;

у ТЦ "Московский";

в районе 3-го проезда / Печерской;

у Постникова оврага;

в микрорайоне Новая Самара;

в микрорайоне Волгарь.

Серьезная проблема - отсутствие условий для приема детей самого раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года).

Что касается школ, то, по данным на 1 сентября 2025 г., в Самаре обучается более 130 тысяч детей. Количество первоклассников при этом ежегодно снижается примерно на две тысячи человек. Но, как и в ситуации с детскими садами, есть территории с дефицитом мест. В их числе:

микрорайон Крутые Ключи;

микрорайон Новая Самара;

микрорайон Солнечный;

район Центрального автовокзала.

Одна из причин - интенсивная жилая застройка территорий.

Зампредседателя городской думы Марат Габдрахманов отметил:

"Системы дошкольного, общего и дополнительного образования играют важнейшую роль в жизни ребенка и помогают каждому школьнику узнавать о своих талантах, раскрывать потенциал и знакомят с разными направлениями для дальнейшего выбора профессии. В школе протекает большая часть жизни и детей, и учителей. И от того, насколько эта среда комфортна и современна, во многом зависит успешность образовательного процесса. Наша задача - обеспечить необходимые условия для детского развития. В этом направлении ведется активная последовательная работа".

Члены комитета также подвели итоги выездного мероприятия по спортивным школам города, которое провели накануне.