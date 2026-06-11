В детских лагерях Самары стартовала первая смена: депутаты гордумы и общественники проверили оздоровительные учреждения

Депутаты оценили условия в трех лагерях разной направленности - "Волжском Артеке", "Олимпе" и "Золотой рыбке".

Члены комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту, контрольного комитета, общественного совета и общественного молодежного парламента при думе Самары провели выездное заседание в летних учреждениях для детей. Первой точкой стал оздоровительный лагерь "Волжский Артек", который в этом году отметит свое 80-летие. В 2026-м здесь отремонтировали площадку ГТО, построили новое модульное здание и обновили душевые. Всего на территории девять корпусов. За лето в лагере отдохнут почти 1,5 тысячи детей.

"Сегодня на территории Самары работают 13 детских лагерей, в том числе это "Орленок" в поселке Прибрежный, который после продолжительного перерыва открыл свои двери для ребят. Мы видим, что в тех лагерях, которые мы с коллегами посетили, много событий - и спортивных, и творческих, пребывание здесь комфортное, а расписание насыщенное. Дети должны проводить каникулы с пользой для здоровья и набираться сил для учебы в следующем классе. Еще один момент, на который хочется обратить внимание, - вожатыми становятся студенты педагогического университета, для них это хорошая практика и опыт, который точно пригодится в дальнейшей работе", - сказал председатель думы г.о. Самара Сергей Рязанов.

Следующей точкой маршрута стал спортивно‑оздоровительный туристический центр "Олимп" - одно из старейших учреждений города. Первые корпуса появились в 1958 году. Сегодня здесь отдыхают и совершенствуют технику в том числе юные фигуристы, футболисты, баскетболисты, борцы. За одну смену восемь корпусов могут принять 250 человек. Здесь планируется строительство бассейна, новых жилых корпусов и спортивных площадок. Центр работает не только летом, зимой здесь проводятся тренировки для ребят из нескольких спортивных школ города.

В круглогодичном оздоровительном центре "Золотая рыбка" направления досуга самые разные, от технического до художественного. Например, здесь организуют военно-патриотическую игру "Зарница" и Пушкинский диктант. За год центр принимает почти две тысячи детей, но после строительства нового корпуса количество отдыхающих должно увеличиться.

"Сегодня мы с огромным теплом вспомнили пионерские лагеря, куда ездили в своем детстве. У наших детей таких возможностей больше, многие центры работают круглогодично, и хотелось бы, чтобы на такой режим работы перешли все детские лагеря. Наши загородные образовательные учреждения имеют определенный резерв в плане расширения территории, строительства новых корпусов и создания современных площадок. На ближайшее время есть четкий план по улучшению инфраструктуры лагерей, потому что есть спрос у родителей и детей", - подвел итог встречи председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев.