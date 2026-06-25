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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Продолжаем активно обустраивать туристский центр Самары"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара выиграла конкурсный отбор в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Туристский центр города продолжит активно обустраиваться: буквально в самом сердце Самары будут обновлены две локации - башня крепости на Кутякова/Водников и Хлебная площадь, которая будет дополнена историческими арт-объектами. Об этом сообщил в своем канале МАХ глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Башня была реконструирована в 2017 году и с тех пор по большому счету не использовалась. В рамках проекта "Живая история: князь Засекин и врата в дикое поле" на этом месте появится интерактивный комплекс.

"Башню, разумеется, сохраним, приведем в порядок, установим на всех ярусах интерактивные экраны - "Цифровой двойник князя Засекина", "Боярская лума", "Азбука воеводы", "Сундук стрельца", "VR-окно", а еще добавим на территории фотозоны, ремесленные павильоны, пространство для проведения мастер-классов, различных мероприятий.

Башня получит новую жизнь и станет еще одной точкой притяжения для туристов и горожан. Запоминайте название проекта - "Живая история: Князь Засекин и врата в дикое поле", - пишет мэр.

В сквере на Хлебной площади будут установлены арт-объекты и стенды с историей первой крепости города и самой площади. В подготовке всей информации участвовали краеведы, историки, архитекторы, архивариусы Самары.

А после благоустройства двух объектов запустят первый муниципальный туристический маршрут - "Живая история: Князь Засекин и врата в дикое поле" и "Хлебная площадь. Вехи истории".

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