На федеральном канале выйдет авантюрный детектив "Крот Баюн", снятый в Самарской области

Авантюрный восьмисерийный детектив "Крот Баюн" зрители смогут увидеть на Пятом канале — премьера запланирована на 23 августа. Проект, созданный кинокомпанией "Амедиа Продакшн" по заказу АО "Телерадиокомпания "Петербург" сочетает в себе динамичный сюжет, ярких персонажей и элементы ироничной детективной комедии.
Съемки сериала проходили в Самаре. В кадре зрители увидят знакомые всем локации: Струковский сад, набережная Волги, Станкозавод, станция метро Алабинская, Вертолетная площадка, дворы в центре Самары. Атмосфера города стала важной частью визуального стиля проекта и добавила истории особый колорит.
Главные роли в сериале исполнили Егор Шмыга, Владислав Резник, Анастасия Грибулина, Светлана Брюханова, Лев Малишава, Никита Шалюков, Павел Кандин. Важной деталью сериала также стало то, что в съемках приняли участие более 50 актеров из Самары и Тольятти.
Режиссер сериала — Сергей Быстрицкий. Продюсерами проекта выступили Наталия Клибанова, Павел Сарычев, Дарья Отвага.
"Я приезжала познакомиться с регионом 3 года назад на кинотур, и меня тогда поразило множество вещей, которые натолкнули на мысль писать проекты именно под Самарскую область, — отмечала в ходе съемок сериала главный продюсер кинокомпании "Амедиа Продакшн" Наталия Клибанова. — Во-первых, это желание администрации поддержать и содействовать абсолютно во всём. Центр кинопроизводства вёл нас с самого начала, помогал с артистами, разрешениями, поиском объектов. Знаю, что многие мои коллеги сейчас рассматривают регион для съемок своих проектов".
В центре истории — Дмитрий Барков, сын погибшего при задержании преступников офицера полиции, он же талантливый мошенник по прозвищу Баюн. Он умеет виртуозно обводить вокруг пальца богатых и не всегда чистых на руку бизнесменов, а деньги отдаёт в приюты для животных или детские больницы. В своё оправдание заявляет: "Это не мимолётный порыв, а пожизненный тест на человечность". Друг отца, полковник Рубин, раскрывает последнюю аферу Дмитрия и предлагает выбор: тюрьма или сделка с полицией. Баюн становится внештатным консультантом в отделе специальных расследований без права ношения оружия и формы. Его задача — помогать в расследованиях своим нестандартным подходом и криминальным опытом, а также скрывать своё преступное прошлое от новых коллег.
На всех этапах съемочного процесса команде сериала помогали Минэкономразвития Самарской области и региональный Центр кинопроизводства. Организация создана специально для взаимодействия с кинокомпаниями, а также сопровождения и помощи на всех этапах создания кинопродуктов.
"Для нас съёмки кино — это не только творческий процесс, но и вклад в развитие региона. Это возможности для местных предпринимателей, для представителей креативного сектора, а также импульс для роста туристических потоков и развития смежных сфер — от сервиса до индустрии гостеприимства. Важная задача киносъемок — показать красоту самарского края, его потрясающую природу всей стране, чтобы еще больше гостей приехали убедиться в этом лично. Благодарны большой команде сериала за выбор Самарской области! Со своей стороны будем способствовать привлечению новых кинопроектов в регион", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Премьера сериала "Крот Баюн" состоится 23 августа в 14:20 на Пятом канале.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?