На федеральном канале выйдет авантюрный детектив "Крот Баюн", снятый в Самарской области

Авантюрный восьмисерийный детектив "Крот Баюн" зрители смогут увидеть на Пятом канале — премьера запланирована на 23 августа. Проект, созданный кинокомпанией "Амедиа Продакшн" по заказу АО "Телерадиокомпания "Петербург" сочетает в себе динамичный сюжет, ярких персонажей и элементы ироничной детективной комедии.

Съемки сериала проходили в Самаре. В кадре зрители увидят знакомые всем локации: Струковский сад, набережная Волги, Станкозавод, станция метро Алабинская, Вертолетная площадка, дворы в центре Самары. Атмосфера города стала важной частью визуального стиля проекта и добавила истории особый колорит.

Главные роли в сериале исполнили Егор Шмыга, Владислав Резник, Анастасия Грибулина, Светлана Брюханова, Лев Малишава, Никита Шалюков, Павел Кандин. Важной деталью сериала также стало то, что в съемках приняли участие более 50 актеров из Самары и Тольятти.

Режиссер сериала — Сергей Быстрицкий. Продюсерами проекта выступили Наталия Клибанова, Павел Сарычев, Дарья Отвага.

"Я приезжала познакомиться с регионом 3 года назад на кинотур, и меня тогда поразило множество вещей, которые натолкнули на мысль писать проекты именно под Самарскую область, — отмечала в ходе съемок сериала главный продюсер кинокомпании "Амедиа Продакшн" Наталия Клибанова. — Во-первых, это желание администрации поддержать и содействовать абсолютно во всём. Центр кинопроизводства вёл нас с самого начала, помогал с артистами, разрешениями, поиском объектов. Знаю, что многие мои коллеги сейчас рассматривают регион для съемок своих проектов".

В центре истории — Дмитрий Барков, сын погибшего при задержании преступников офицера полиции, он же талантливый мошенник по прозвищу Баюн. Он умеет виртуозно обводить вокруг пальца богатых и не всегда чистых на руку бизнесменов, а деньги отдаёт в приюты для животных или детские больницы. В своё оправдание заявляет: "Это не мимолётный порыв, а пожизненный тест на человечность". Друг отца, полковник Рубин, раскрывает последнюю аферу Дмитрия и предлагает выбор: тюрьма или сделка с полицией. Баюн становится внештатным консультантом в отделе специальных расследований без права ношения оружия и формы. Его задача — помогать в расследованиях своим нестандартным подходом и криминальным опытом, а также скрывать своё преступное прошлое от новых коллег.

На всех этапах съемочного процесса команде сериала помогали Минэкономразвития Самарской области и региональный Центр кинопроизводства. Организация создана специально для взаимодействия с кинокомпаниями, а также сопровождения и помощи на всех этапах создания кинопродуктов.

"Для нас съёмки кино — это не только творческий процесс, но и вклад в развитие региона. Это возможности для местных предпринимателей, для представителей креативного сектора, а также импульс для роста туристических потоков и развития смежных сфер — от сервиса до индустрии гостеприимства. Важная задача киносъемок — показать красоту самарского края, его потрясающую природу всей стране, чтобы еще больше гостей приехали убедиться в этом лично. Благодарны большой команде сериала за выбор Самарской области! Со своей стороны будем способствовать привлечению новых кинопроектов в регион", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Премьера сериала "Крот Баюн" состоится 23 августа в 14:20 на Пятом канале.