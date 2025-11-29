В "Художественном" пройдут открытые кинопоказы фильмов: расписание

С 29 ноября по 3 декабря в самарском кинотеатре "Художественный" Российский фонд культуры представит бесплатные показы фильмов — участников первой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Расписание показов:

• 29.11 в 15:00 "Махтумкули" (Узбекистан, Туркменистан, 2024 г., 106 мин., реж. Музаффархан Эркинов, 18+). Регистрация;

• 30.11 в 15:00 "Али Примэра" (2024 г., 127 мин., реж. Даниэль Егрес Ричард, 18+) Венесуэла (Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство). Регистрация по ссылке;

• 01.12 в 19:00 "Черный замок" (2024 г., 140 мин., реж. Кирилл Кузин, 18+) Беларусь (Лучший композитор).

Регистрация по ссылке;

• 02.12 в 19:00 "Двое в одной жизни, не считая собаки" (2025 г., 110 мин., реж. Андрей Зайцев, 12+) Россия (Лучший актер и Лучшая актриса). Регистрация по ссылке;

• 03.12 в 19:30 "Потанцуйте с мамой!" (2025 г., 80 мин., реж. Дастан Мадалбеков, 16+) — Киргизия, Россия

Регистрация по ссылке.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.