В "Художественном" пройдут открытые кинопоказы фильмов: расписание

С 29 ноября по 3 декабря в самарском кинотеатре "Художественный" Российский фонд культуры представит бесплатные показы фильмов — участников первой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Об этом сообщает региональное министерство культуры.
Расписание показов:
• 29.11 в 15:00 "Махтумкули" (Узбекистан, Туркменистан, 2024 г., 106 мин., реж. Музаффархан Эркинов, 18+). Регистрация;
• 30.11 в 15:00 "Али Примэра" (2024 г., 127 мин., реж. Даниэль Егрес Ричард, 18+) Венесуэла (Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство). Регистрация по ссылке;
• 01.12 в 19:00 "Черный замок" (2024 г., 140 мин., реж. Кирилл Кузин, 18+) Беларусь (Лучший композитор).
Регистрация по ссылке;
• 02.12 в 19:00 "Двое в одной жизни, не считая собаки" (2025 г., 110 мин., реж. Андрей Зайцев, 12+) Россия (Лучший актер и Лучшая актриса). Регистрация по ссылке;
• 03.12 в 19:30 "Потанцуйте с мамой!" (2025 г., 80 мин., реж. Дастан Мадалбеков, 16+) — Киргизия, Россия
Регистрация по ссылке.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?