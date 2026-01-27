В Самаре покажут биографический фильм "Высоцкий. Неизвестные страницы…"

В субботу, 31 января, в 14:30, в кинотеатре Cinema Park (КРЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81а, зал № 1) состоится самарская премьера биографического фильма "Высоцкий. Неизвестные страницы…" (18+).
К 88‑летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Владимира Высоцкого на большие экраны выходит продолжение кинопроекта режиссера Анатолия Бальчева — "Высоцкий. Неизвестные страницы…". Вторая часть стала логическим продолжением фильма "Одесская тетрадь" (12+), представленного зрителю в январе 2023 года.
Документально‑художественная картина открывает малоизвестные страницы жизни Высоцкого — поэта, актера, барда и бунтаря, чье творчество рождалось "на пределе". Россия и Франция, США и Канада, Италия, Мексика — география фильма так же широка, как и масштаб личности Высоцкого. Его короткий, но огненный путь, полный сопротивления времени и системе, до сих пор вызывает споры и не оставляет равнодушных.
Мировая премьера состоялась в Лондоне на кинофестивале SIFFA, где картина стала фильмом закрытия. Специальные показы прошли в рамках Каннского и Венецианского кинофестивалей в 2025 году.
Российский прокат стартовал в Москве (21 января) и Санкт‑Петербурге (23 января), в феврале 2026 г. фильм увидят зрители Уфы и Казани.
Режиссер: Анатолий Бальчев. В ролях: Василий Мищенко, Евгений Ткачук, Сергей Лосев, Максим Севриновский.
В Самаре премьера состоится при поддержке Группы компаний "ВОЛГАТРАНССТРОЙ".
