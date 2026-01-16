"Ну, ИИ, погоди!": стартовал семейный конкурс анимации к 90-летию "Союзмультфильма"

Сбер, "Союзмультфильм" и "Школа 21" объявили о запуске Всероссийского конкурса анимации "Ну, ИИ, погоди!", приуроченного к 90-летнему юбилею киностудии.

Масштабный проект объединяет передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ) и богатые традиции отечественной анимации. Его главная цель — поддержать авторов, помочь им раскрыть талант и поверить в свой творческий потенциал.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"Искусственный интеллект открывает новые возможности во всех сферах экономики — в том числе в креативных индустриях и в производстве всех видов контента, включая анимационный. Но за технологиями всегда стоят люди: их фантазия, творчество, способность мечтать и видеть мир по-новому. Этот конкурс — о том, как технологии становятся союзником мечты. Он соединяет легендарное наследие "Союзмультфильма" с главными технологиями XXI века, создавая настоящую творческую лабораторию — пространство, где будут рождаться новые идеи и подходы, способные вдохновлять не одно поколение".

Участникам конкурса предстоит создать оригинальный анимационный видеоролик с поздравлением "Союзмультфильма" с юбилеем, где необходимо применить технологии искусственного интеллекта — ГигаЧат, Kandinsky и другие отечественные нейросети — на любом этапе производства (генерация изображений, анимации, сценария и пр.). Творчество с использованием нейросетей предусматривает семейный формат: дети создают проект вместе с родителями. Ещё одно важное условие — в работе должны присутствовать цифры 9 и 0, символизирующие 90-летие киностудии. Участники могут использовать персонажей "Союзмультфильма" или придумать своих героев.

Владимир Мединский, помощник президента РФ:

"Время идёт, появляются новые технологии, но главное — чтобы оставалась неизменной суть: наши мультфильмы всегда учили добру, искренности, дружбе, красоте. Конкурс "Союзмультфильма" и "Школы 21" — прекрасная возможность поддержать тех, кто хочет созидать, творить, создавать новых героев — при сохранении и приумножении лучших традиций отечественной анимации. Желаю успехов!"

Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации:

"Современная российская анимация стала мощным стимулом, задающим темп развития целого спектра отраслей: от кинопроизводства и цифровых платформ до визуальных эффектов, игр и образовательных технологий. Именно поэтому её поддержка и развитие — это инвестиция в будущее всей креативной экономики страны. Подобные инициативы открывают талантливым авторам доступ к самым передовым инструментам и новые горизонты для индустрии анимации. Ведь её язык — язык будущего, в котором сочетаются художественная глубина, технологическая мощь и безграничные возможности для творчества".

Ролики участников будет оценивать экспертное жюри из медиаиндустрии, сферы производства контента и анимации. Председателем жюри станет генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, в состав войдут представители "Союзмультфильма" и "Школы 21". Приём конкурсных работ открыт до 10 апреля 2026 года.

Победитель получит денежный приз в размере 1 млн рублей, обладатель второго места — 250 тыс. рублей, третьего — умный телевизор Sber. Также "Союзмультфильм" вручит 10 поощрительных призов.

Юлиана Слащёва, председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм":

"Создать собственный мультфильм — заветная мечта каждого ребёнка. Наверняка сегодняшние взрослые вспомнят, как рисовали птичек на полях блокнота, чтобы потом, быстро пролистывая страницы, увидеть секунду волшебства. Сегодня же благодаря развитию современных технологий мы можем пригласить к совместному творчеству всю страну, что очень символично в год 90-летия "Союзмультфильма". Команда конкурса с большим интересом ждёт работы участников, ведь у анимации есть удивительное свойство — воплощать совершенно любые миры и вселенные".

Научиться создавать короткие анимационные ролики с помощью нейросетей, правильно формулировать запросы и производить готовый анимационный контент можно на курсе "Создание анимации с нейросетями", разработанном "Школой 21" и "Союзмультфильмом". Это бесплатная образовательная программа по анимации, в создании которой участвовали эксперты "Союзмультфильма" и "Школы 21". Курсы подходят как для начинающих пользователей без опыта в анимации, так и для участников с подготовкой (продвинутые и профи), которым важно понять принципы комбинирования ИИ-генерации, подходы к нарративу, эмоциональной выразительности и визуальной целостности при работе с нейросетями.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте проекта.