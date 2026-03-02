В Самаре "Пластилиновый дождь" устроил шаманское путешествие

В воскресенье, 1 марта, в самарском ТК "Гудок" отгремел заключительный день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь". Двухдневный марафон (с 28 февраля по 1 марта) собрал коллективы со всей страны, превратив привычное пространство торгового комплекса в экспериментальную сцену без границ.

Если кто-то думает, что уличный театр — обязательно площадь под открытым небом и капризы погоды, то "Пластилиновый дождь" в "Гудке" доказывает обратное. В эти выходные коридоры ТК то и дело взрывались смехом, музыкой и удивленными возгласами прохожих. Но главным событием заключительного дня стал приезд театра "Легкие крылья" из Альметьевска.

Шествие духов: как "Албасты" заставил зрителей искать себя

Самарцы — народ искушенный, но когда из толпы посетителей "Гудка" начали появляться фантастические существа в авторских масках, даже продавцы на время позабыли о работе. Театр "Легкие крылья" представил спектакль-променад "Албасты", который в прямом смысле увел публику за собой.

Зрители стали не просто наблюдателями, а попутчиками в захватывающем путешествии по миру тюркского фольклора. Согласно легендам, Албасты — это зловещие духи, болотные девы. Однако артисты из Альметьевска развеяли этот стереотип.

"Албасты — это тюркские девы воды, болотные девы. Они чуть-чуть жутковаты, но мы их преобразовали в более красивый, подобающий вид, — рассказывает артист театра Ришат Зарипов. — Наш перформанс основан на тюркских легендах про Батиман Басты, про Дэва. И эту культуру мы несем в массы не только в России, но и выступаем за рубежом".

От обучения у петербуржцев до собственного стиля

История самого театра "Легкие крылья" — отдельный пример того, как корпоративная поддержка может вырастить настоящее искусство. Коллектив был организован в 2016 году при поддержке компании "Татнефть" и администрации города. Тогда в Альметьевске провели кастинг среди творческой молодежи, а обучением занялись лучшие педагоги России и даже Аргентины.

Ключевую роль в становлении труппы сыграл петербургский театр "Странствующие куклы господина Пэжо". Именно у них альметьевцы перенимали искусство пантомимы, клоунады и мастерство ходулистов.

"Спектакль "Албасты" в 2020 году был собран в Санкт-Петербурге, в хайлайт-время. Его ставила режиссер Анна Шишкина из театра "Странствующие куклы господина Пэжо". Мы проходили у них обучение, и в итоге получился этот перформанс, — делится Ришат Зарипов. — И вот уже шесть лет мы его показываем, всем он очень нравится. Это история про то, чтобы найти себя в этом мире".

Свои среди своих

Для "Легких крыльев" участие в "Пластилиновом дожде" — давняя традиция. Коллектив уже выступал здесь и прошлым летом, и прошлой зимой.

"Мы очень давно участвуем в этом фестивале с разными спектаклями, — подтверждает Ришат. — "Пластилиновый дождь" — наши большие друзья, а мы — их, потому что они тоже приезжают к нам на фестивали. Так что это не первый раз и, надеюсь, не последний".

Помимо этнических постановок вроде "Албасты", в репертуаре театра есть и современные номера: клоунада, степ, жонглирование.

Закрытие фестиваля показало главное: уличное искусство в России перестало быть просто забавой для прохожих. Оно превратилось в мощный инструмент для диалога культур, где древние тюркские легенды оживают в стенах самарского ТК, находя отклик в сердцах современных зрителей. Организаторы "Пластилинового дождя" уже намекают, что это не последняя встреча, и, судя по реакции публики, самарцы с нетерпением будут ждать летней программы.