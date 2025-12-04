Участники регионального этапа VII сезона фестиваля "Театральное Приволжье" борются за право попасть на окружной этап

В Самарской области проходят очные отсмотры спектаклей — участников регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" нового сезона.

3 и 4 декабря самодеятельные театральные труппы выступают сразу на нескольких сценах Самары. В ДК "Победа" школьная творческая мастерская "Юные гении" из Волжского района показала спектакль "Случай в библиотеке", а Народный ансамбль танца "Каприз" из города Кинеля представил хореографический спектакль "Между двух крыльев, легенда о чистом сердце". Ансамбль "Каприз" является участником и лауреатом многих международных фестивалей и конкурсов. Коллектив неоднократно участвовал и побеждал во всероссийских, городских и международных фестивалях и конкурсах.

Артур Балан, руководитель Народного ансамбля танца "Каприз" из Кинеля: "Мы придумали историю, полную символизма и глубокой философии. Артисты рассказывают не словами, а языком музыки и танца. Постарались раскрыть таланты и индивидуальные особенности каждого ребёнка, подчеркнуть исполнительское мастерство, создать образ с помощью танцевальной лексики".

"Самарская область — активный участник всех сезонов фестиваля, молодые актеры ежегодно завоевывают призовые места. "В этом году мы получили 265 заявок, а это более 3000 человек, мы представляем очень мощную творческую команду от региона в этом сезоне", — рассказал Александр Мальцев, председатель жюри регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье", главный режиссер Самарского молодежного драматического театра "Мастерская".

В очном просмотре за право представлять Самарскую область на окружном этапе соревнуются также самарские команда "Белый слон" театра-студии "Инфанта", коллектив "AMADEUS", Независимый драматический театр "DragLAB", Народный самодеятельный театр "Синяя птица" и театр "Форма Т".

Напомним, что фестиваль детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" проходит по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года. Помимо оценки спектаклей в целом, эксперты определяют лучших режиссеров, музыкальное и художественное оформление, а также мужскую и женскую роли.