16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участники регионального этапа VII сезона фестиваля "Театральное Приволжье" борются за право попасть на окружной этап Балет "Щелкунчик" Самарского театра оперы и балета представят в Тольятти В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла "Золушка" В тольяттинском драмтеатре "Колесо" прошла премьера, посвященная Глебу Дроздову "Увидеть" спектакли самарского театра теперь смогут зрители с нарушениями зрения

Театр Культура

Участники регионального этапа VII сезона фестиваля "Театральное Приволжье" борются за право попасть на окружной этап

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области проходят очные отсмотры спектаклей — участников регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" нового сезона.

3 и 4 декабря самодеятельные театральные труппы выступают сразу на нескольких сценах Самары. В ДК "Победа" школьная творческая мастерская "Юные гении" из Волжского района показала спектакль "Случай в библиотеке", а Народный ансамбль танца "Каприз" из города Кинеля представил хореографический спектакль "Между двух крыльев, легенда о чистом сердце". Ансамбль "Каприз" является участником и лауреатом многих международных фестивалей и конкурсов. Коллектив неоднократно участвовал и побеждал во всероссийских, городских и международных фестивалях и конкурсах.

Артур Балан, руководитель Народного ансамбля танца "Каприз" из Кинеля: "Мы придумали историю, полную символизма и глубокой философии. Артисты рассказывают не словами, а языком музыки и танца. Постарались раскрыть таланты и индивидуальные особенности каждого ребёнка, подчеркнуть исполнительское мастерство, создать образ с помощью танцевальной лексики".

"Самарская область — активный участник всех сезонов фестиваля, молодые актеры ежегодно завоевывают призовые места. "В этом году мы получили 265 заявок, а это более 3000 человек, мы представляем очень мощную творческую команду от региона в этом сезоне", — рассказал Александр Мальцев, председатель жюри регионального этапа фестиваля детских и молодежных  театральных  коллективов "Театральное Приволжье", главный режиссер Самарского молодежного драматического театра "Мастерская".

В очном просмотре за право представлять Самарскую область на окружном этапе соревнуются также самарские команда "Белый слон" театра-студии "Инфанта", коллектив "AMADEUS", Независимый драматический театр "DragLAB", Народный самодеятельный театр "Синяя птица" и театр "Форма Т".

Напомним, что фестиваль детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" проходит по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года. Помимо оценки спектаклей в целом, эксперты определяют лучших режиссеров, музыкальное и художественное оформление, а также мужскую и женскую роли.

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4