Под Тольятти водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

В четверг, 4 декабря, в Ставропольском районе Самарской области пешеход погиб в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:40 на 24 км дороги Тольятти — Ташелка неизвестный автомобиль сбил 66-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобилист скрылся с места аварии.

Пострадавший пешеход погиб на месте.

Правоохранители разыскивают водителя, а также просят очевидцев ДТП и всех, у кого есть информация о личности водителя или автомобиле с характерными повреждениями, позвонить по телефонам: 8 (8482) 28-36-96 или 102, либо обратиться по адресу: Тольятти, ул. Советская, 15.