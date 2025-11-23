Две автомобилистки пострадали в ДТП с участием трех машин в Сызрани

В субботу, 22 ноября, в Сызрани две автомобилистки пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:20 19-летняя девушка на Mitsubishi Outlander на пересечении улиц Крупской и Фрунзе, поворачивая, не уступила дорогу и столкнулась с Lada Granta. От удара отечественную легковушку отбросило на Mazda.

В результате пострадали 43-летняя женщина, управлявшая Lada, и 47-летняя, ехавшая на Mazda.