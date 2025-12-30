В Кинель-Черкасском районе под колеса Renault попала 88-летняя женщина

В понедельник, 29 декабря, в 9:50 в селе Кинель-Черкассы водитель сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 59-летний мужчина за рулем Renault Logan двигался по ул. Чапаевской в направлении ул. Ленинской. В пути водитель не выбрал скорость, позволяющую быстро отреагировать на создавшуюся ситуацию, и сбил 88-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход госпитализирована с места ДТП.