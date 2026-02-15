В Безенчукском районе в ДТП пострадал 2-летний ребенок

В воскресенье, 15 февраля, в 18:40 в Безенчукском районе столкнулись Ford Focus и Peugeot 301, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 18-летний водитель Ford Focus двигался по автодороге "Осинки-Приволжье". В пути, поворачивая налево, он нарушил ПДД и не уступил транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения. В итоге Ford столкнулся с Peugeot 301 под управлением 34-летнего водителя, который двигался по "встречке". В ДТП пострадал 2-летний пассажир Peugeot, его госпитализировали.