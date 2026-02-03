Два человека пострадали при столкновении Kia и Lada Vesta под Самарой

Во вторник, 3 февраля, в Волжском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:10 на 0,8 км дороги к пос. Петра-Дубрава от трассы Самара — Бугуруслан 27-летний водитель Kia Cerato выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 37-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель и 68-летний пассажир Lada. Их отправили в больницу.