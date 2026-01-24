Из-за ДТП с машиной "скорой" в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за ДТП с машиной скорой помощи. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, В 19:45 23 января 54-летний водитель "скорой" выехал с включенными световыми и звуковыми спецсигналами на пересечение Московского шоссе и ул. Потапова на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с Volkswagen Polo под управлением 21-летнего молодого человека, стаж вождения которого менее года. В аварии пострадали находившиеся в машине "скорой" 13-летняя девочка и 23-летняя девушка.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности").