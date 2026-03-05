В Хворостянском районе Chery Tiggo слетел с трассы в кювет

В среду, 4 марта, в 18:15 в Хворостянском районе в ДТП пострадал водитель Chery Tiggo, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ГУ МВД по Самарской области

Как уточнили в Госавтоинспекции, 59-летний водитель за рулем Chery Tiggo, в условиях снежной метели, на 7 км автодороги "Осинки-Хворостянка-Прогресс", не справился с рулевым управлением и слетел с трассы в кювет. С места ДТП водителя госпитализировали.