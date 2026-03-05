В Тольятти арестовали мужчину, стрелявшего в несовершеннолетнего

Автозаводский районный суд Тольятти арестовал на два месяца обвиняемого, стрелявшего в несовершеннолетнего из пневматического пистолета.

Как сообщает пресс-служба судов Самарской области, арестованному инкриминируется хулиганство. Инцидент со стрельбой произошел в общественном месте. Других подробностей не приводится.