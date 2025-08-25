В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

В полицию Кировского района обратилась 60-летняя жительница Самары, которая пояснила, что стала жертвой хитрой мошеннической схемы, начавшейся со звонка на домашний телефон, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступники действовали по отработанному сценарию: представились сотрудниками одного из провайдеров, затем подключили имитацию работы правоохранительных органов. Они использовали психологические приемы, чтобы заставить потерпевшую сначала продиктовать паспортные данные, а потом и вовсе передать курьеру более миллиона рублей.

Пароль "Вишня" должен был насторожить потерпевшую. Мошенники придумали целую детективную историю: деньги нужно было завернуть в целлофановый пакет и передать курьеру, который назовет определенный пароль. Однако женщина, находясь под постоянным психологическим давлением собеседника, не заметила подвоха.

В полиции возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители анализируют телефонные переговоры, изучают детали банковских операций, изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать передачу денег. Сотрудники уголовного розыска устанавливают возможные места появления и жительства курьера и организаторов схемы.