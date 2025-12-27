Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении мигранта с травматом на жителя Cамары

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту нападения на жителя Самарской области.

Как сообщали очевидцы в соцсетях, в июне 2025 г. в Самаре иностранец напал на местного жителя и выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Также люди предполагают, что виновный может избежать ответственности за покушение на убийство, а его действия могут переквалифицировать на более мягкую статью.

В СУ СК РФ по Самарской области по факту нападения расследуют уголовное дело. Подозреваемому вменяют ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия").