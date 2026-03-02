В Новокуйбышевске сотрудника колонии будут судить за взятку

Бывший начальник оперативного отдела исправительной колонии № 3, расположенной в Новокуйбышевске, обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый в апреле 2024 г. получил от осужденного 28 тыс. руб. за общее покровительство и попустительство по службе. За эту сумму заключенный получил возможность пользоваться мобильным телефоном и хранить другие запрещенные предметы. Также оперативник должен был предупреждать о предстоящих обысках и досмотрах.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело будет направлено в Новокуйбышевский городской суд.

Органами предварительного следствия наложен арест на транспортные средства обвиняемого на сумму более 1 млн рублей.