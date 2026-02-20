16+
Преступления Происшествия

В отношении иноагента и "борца с рептилоидами" Пеуновой расследовали еще одно дело

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, признанной иностранным агентом. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Иноагента заочно обвинили по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах").

"По версии следствия, фигурантка, признанная иноагентом, была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Однако в нарушение требований законодательства РФ продолжила распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Кроме того, женщина в 2024 и 2025 гг. не представила в минюст отчеты о деятельности иноагента. Сама фигурантка от следствия скрывается. Поэтому в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас СК направил уголовное дело в суд.

По информации Волга Ньюс, речь идет об иноагенте Светлане Пеуновой (Ладе-Русь). Недавно ее уже признали виновной по другому делу - по ч. 1 и ч. 2 ст. 239 УК РФ ("Создание НКО, посягающей на личность и права граждан"), ч. ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Тогда суд назначил ей восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

В 2012 и в 2016 гг. Пеунова учредила НКО, которые позиционировались как центр народной медицины и политическая партия. По сути, же они являлись деструктивными общинами, в которых склоняли людей к отказу от исполнения гражданских обязанностей. Женщина известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. В своем доме в с. Бариновка Нефтегорского района она с 2006 г. организовывала ежедневные обязательные обряды и церемонии. Прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные". Так, потерпевших обманом лишили автомобиля Nissan Qashqai и офисного помещения.

Позже под следствие подпали и "помощники" Пеуновой. Обвинительный приговор выносили, в частности, соратнице Пеуновой Марине Герасимовой. Последнюю обвиняли в крупном мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и участии в некоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан.

В 2023 г. Пеунову признали иностранным агентом и объявили в международный розыск.

Сына иноагента недавно приговорили к 17 годам колонии за производство наркотиков. Его уличили в создании нарколаборатории.

