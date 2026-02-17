По факту схода наледи на ребенка в Самаре возбуждено дело

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту схода наледи с крыши дома, в результате которого пострадал ребенок, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в понедельник, 17 февраля, на ул. Урицкого, 2. По информации региональной Госжилинспекции, снег с козырька балкона упал на ребенка 2025 года рождения, находившегося в коляске. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует.

"По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — заявили в региональном СУ СК.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих.