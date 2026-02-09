В Самаре будут судить экс-сотрудников "АктивКапиталБанка" за вывод средств

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу трех жителей Самары. Их обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, замначальника кредитного управления АО "АктивКапиталБанк", а в последующем зампредседателя правления банка, вступил в сговор с начальником кредитного управления и еще одним человеком не из числа банковских служащих.
Махинации длились с 2015 по 2018 год. Вменяют предприимчивым работникам банка выдачу 21 заведомо невозвратного кредита на имя номинальных заемщиков. А общая сумма похищенного достигает 68 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Самары. Сейчас на имущество троицы и их родственников наложен арест — больше чем на 4,5 млн рублей.
По информации Волга Ньюс, фамилии обвиняемых: Саплинов, Сезова и Выборнов.
Ранее сообщалось, что накануне банкротства банка выдавали технические кредиты. При этом были упомянуты председатель совета директоров и предправления Григорий Оганесян, член совета директоров Диляра Селезнева, члены правления Виктор Хенкин, Денис Чемирис, Алексей Кошарский и Алексей Саплинов.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.