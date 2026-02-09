В Самаре будут судить экс-сотрудников "АктивКапиталБанка" за вывод средств

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу трех жителей Самары. Их обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, замначальника кредитного управления АО "АктивКапиталБанк", а в последующем зампредседателя правления банка, вступил в сговор с начальником кредитного управления и еще одним человеком не из числа банковских служащих.

Махинации длились с 2015 по 2018 год. Вменяют предприимчивым работникам банка выдачу 21 заведомо невозвратного кредита на имя номинальных заемщиков. А общая сумма похищенного достигает 68 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Самары. Сейчас на имущество троицы и их родственников наложен арест — больше чем на 4,5 млн рублей.

По информации Волга Ньюс, фамилии обвиняемых: Саплинов, Сезова и Выборнов.

Ранее сообщалось, что накануне банкротства банка выдавали технические кредиты. При этом были упомянуты председатель совета директоров и предправления Григорий Оганесян, член совета директоров Диляра Селезнева, члены правления Виктор Хенкин, Денис Чемирис, Алексей Кошарский и Алексей Саплинов.