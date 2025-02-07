Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Сегодня сотрудники Следственного комитета и МВД с 11:00 проводят мероприятия по поиску останков семьи Тарховых на одной из местных свалок. Об этом сообщил собственный источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

"По имеющимся сейчас данным, подозреваемая выбросила части тел Виктора Тархова и его супруги в разных кварталах города, а оттуда мусоровозы вывезли их на свалку", - рассказал источник в правоохранительных органах.

Известно, что оператор полигона, о котором идет речь, - ГУП "Экология". При этом в 2025 г. этот полигон планируется рекультивировать, и если останки не будут найдены, то останутся там навсегда.

Напомним, на этой неделе было возбуждено уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его супруги. По подозрению в преступлении арестовали их внучку. Она путалась в показаниях: то говорила, что дедушка с бабушкой в больнице, то сообщала, что Тарховы прячутся в секретном месте, поскольку нашли доказательства невиновности их дочери, Людмилы Тарховой, которая отбывает наказание за вымогательство 200 млн рублей у депутата губернской думы Александра Милеева.

Следствие считает, что Екатерина Тархова готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала эти и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой.