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Преступления Происшествия

Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня сотрудники Следственного комитета и МВД с 11:00 проводят мероприятия по поиску останков семьи Тарховых на одной из местных свалок. Об этом сообщил собственный источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

"По имеющимся сейчас данным, подозреваемая выбросила части тел Виктора Тархова и его супруги в разных кварталах города, а оттуда мусоровозы вывезли их на свалку", - рассказал источник в правоохранительных органах.

Известно, что оператор полигона, о котором идет речь, - ГУП "Экология". При этом в 2025 г. этот полигон планируется рекультивировать, и если останки не будут найдены, то останутся там навсегда.

Напомним, на этой неделе было возбуждено уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его супруги. По подозрению в преступлении арестовали их внучку. Она путалась в показаниях: то говорила, что дедушка с бабушкой в больнице, то сообщала, что Тарховы прячутся в секретном месте, поскольку нашли доказательства невиновности их дочери, Людмилы Тарховой, которая отбывает наказание за вымогательство 200 млн рублей у депутата губернской думы Александра Милеева.

Следствие считает, что Екатерина Тархова готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала эти и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

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