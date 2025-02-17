Обвиненная в убийстве экс-мэра Самары Екатерина Тархова попытается выйти на свободу

Самарский областной суд 18 февраля рассмотрит жалобу Екатерины Тарховой на ее арест. По информации сайта суда, Тархову-младшую обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). При этом автор жалобы указана как "Тархова Е.В." (несмотря на то, что ее отцом СМИ считают Сергея Логинова, а ее фамилию называли как "Бельская").

Интересно, что никаких комментариев СМИ адвокаты Тарховой не давали. Неофициально источники в силовых структурах сообщали, что она не признает вины.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги. По подозрению в преступлении арестовали их внучку Екатерину. Она путалась в показаниях: то говорила, что дедушка с бабушкой в больнице, то сообщала, что Тарховы прячутся в секретном месте, поскольку нашли доказательства невиновности их дочери, Людмилы Тарховой, которая отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата губернской думы Александра Милеева.

Следствие считает, что Екатерина Тархова заранее готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала эти и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой. Останки Тарховых-старших ищут на полигоне "Преображенка".