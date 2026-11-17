В Самаре суд вынес приговор 46‑летней ранее судимой местной жительнице, которую признали виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщает самарская прокуратура.

Следствие установило, что с января 2025 по апрель 2026 г. женщина лично подавала документы в МФЦ и ставила подписи в уведомлениях о прибытии иностранцев по адресу своей регистрации. При этом она достоверно знала, что указанные лица там проживать не будут и жилье предоставлять не планировала.

Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии‑поселении и штраф в размере 800 тыс. рублей. Иностранные граждане сняты с незаконного учета.