Директор тольяттинских УК и его подельник подозреваются незаконном получении персональных данных граждан

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора нескольких управляющей компании и местного жителя. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (незаконные использование, передача, сбор компьютерной информации, содержащей персональные данные, совершенные из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в 2026 г. фигуранты, сговорившись, незаконно получили сведения о страховых номерах индивидуального лицевого счета жителей Тольятти, без их согласия. Указанная информация впоследствии передавались за денежное вознаграждение иным лицам с целью использования ее от имени жильцов в государственной информационной системе.
Подозреваемые заключены под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут