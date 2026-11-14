Директор тольяттинских УК и его подельник подозреваются незаконном получении персональных данных граждан

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора нескольких управляющей компании и местного жителя. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (незаконные использование, передача, сбор компьютерной информации, содержащей персональные данные, совершенные из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в 2026 г. фигуранты, сговорившись, незаконно получили сведения о страховых номерах индивидуального лицевого счета жителей Тольятти, без их согласия. Указанная информация впоследствии передавались за денежное вознаграждение иным лицам с целью использования ее от имени жильцов в государственной информационной системе.

Подозреваемые заключены под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.