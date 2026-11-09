В Чапаевске у водителя конфисковали автомобиль

Чапаевец уже был наказан за езду в нетрезвом виде, но в сентябре 2026 г. снова сел за руль после алкоголя. На своей Mazda он врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места аварии, сообщает региональный следком.

Вскоре нарушителя остановили инспекторы ДПС. На требование пройти проверку на опьянение водитель не только отказался, но и грубо оскорбил сотрудника.

Суд признал фигуранта виновным сразу по двум статьям: за повторное пьяное вождение и за оскорбление представителя власти. В итоге мужчине назначили 240 часов обязательных работ, запретили садиться за руль на полтора года, а его автомобиль конфисковали в доход государства.