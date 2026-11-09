В Чапаевске у водителя конфисковали автомобиль

Чапаевец уже был наказан за езду в нетрезвом виде, но в сентябре 2026 г. снова сел за руль после алкоголя. На своей Mazda он врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места аварии, сообщает региональный следком.
Вскоре нарушителя остановили инспекторы ДПС. На требование пройти проверку на опьянение водитель не только отказался, но и грубо оскорбил сотрудника.
Суд признал фигуранта виновным сразу по двум статьям: за повторное пьяное вождение и за оскорбление представителя власти. В итоге мужчине назначили 240 часов обязательных работ, запретили садиться за руль на полтора года, а его автомобиль конфисковали в доход государства.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут