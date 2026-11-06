В Сызрани вынесли приговор за аферу с компенсацией за аварийное жилье

Суд признал сызранца виновным в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 1,2 млн руб., сообщает прокуратура Самарской области.

Как установлено в ходе разбирательства, в марте 2023 г. мужчина с помощью цепочки сделок купли‑продажи и при участии третьего лица купил квартиру в доме, уже признанном аварийным. При этом стоимость жилья была искусственно завышена.

Позже мужчина подал в органы местного самоуправления заявление на получение компенсации при переселении из аварийного жилья и приложил к нему фиктивный договор купли‑продажи. В результате он получил выплату и нанес ущерб бюджетной системе на сумму 1,2 млн рублей.

Подсудимый винs не признал, однако ущерб возместил.

С учетом позиции прокурора суд назначил ему четыре года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.