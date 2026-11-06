В Сызрани вынесли приговор за аферу с компенсацией за аварийное жилье

Суд признал сызранца виновным в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 1,2 млн руб., сообщает прокуратура Самарской области.
Как установлено в ходе разбирательства, в марте 2023 г. мужчина с помощью цепочки сделок купли‑продажи и при участии третьего лица купил квартиру в доме, уже признанном аварийным. При этом стоимость жилья была искусственно завышена.
Позже мужчина подал в органы местного самоуправления заявление на получение компенсации при переселении из аварийного жилья и приложил к нему фиктивный договор купли‑продажи. В результате он получил выплату и нанес ущерб бюджетной системе на сумму 1,2 млн рублей.
Подсудимый винs не признал, однако ущерб возместил.
С учетом позиции прокурора суд назначил ему четыре года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут