Участник наркогруппировки из Сызрани отправится в колонию на 8,5 лет

47‑летний сызранец признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном и особо крупном размерах, сообщает сызранская транспортная прокуратура.
По данным следствия, весной 2026 г. мужчина входил в состав организованной преступной группы: он отвечал за оптовое хранение и фасовку наркотиков, а также лично делал "закладки" в Сызрани. Подозреваемого задержали сотрудники транспортной полиции рядом с железной дорогой, когда он пытался забрать из тайника крупную партию запрещенных веществ. В общей сложности у фигуранта и по месту его жительства изъяли свыше 235 граммов наркотиков.
Суд назначил мужчине 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.
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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут