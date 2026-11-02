Участник наркогруппировки из Сызрани отправится в колонию на 8,5 лет

47‑летний сызранец признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном и особо крупном размерах, сообщает сызранская транспортная прокуратура.

По данным следствия, весной 2026 г. мужчина входил в состав организованной преступной группы: он отвечал за оптовое хранение и фасовку наркотиков, а также лично делал "закладки" в Сызрани. Подозреваемого задержали сотрудники транспортной полиции рядом с железной дорогой, когда он пытался забрать из тайника крупную партию запрещенных веществ. В общей сложности у фигуранта и по месту его жительства изъяли свыше 235 граммов наркотиков.

Суд назначил мужчине 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.