Музыкальный проект "Эхо единства" приедет в Самару

20 ноября 2026 года в МТС Live Холл Самара (ул. Ново-Садовая, 106 Г) пройдет музыкальный проект "Эхо единства" (6+). Самара станет одним из пяти городов всероссийского тура. Проект реализуется при поддержке министерства культуры РФ.

"Эхо единства" — уникальный проект, в котором музыкальные традиции разных народов России встречаются с современной сценой. Народные инструменты и старинные песни на языках народов России звучат здесь вместе с эстрадной и электронной музыкой, а живое исполнение дополняют масштабный видеоконтент и сценическое оформление. Программа выстроена как путешествие: от "Истоков" через "Тотемы" и "Пространство" к "Мостам" между культурами, поколениями и музыкальными направлениями.

Премьера состоялась 15 мая 2026 года на "Уфа-Арене" и собрала более 5 тысяч зрителей. Теперь "Эхо единства" отправляется в тур по пяти городам: Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.

На сцену выйдут более 30 артистов — яркие и самобытные исполнители из разных регионов страны, для которых народная музыка стала языком современного искусства. Вместе с ними в программе примут участие известные творческие коллективы — ансамбли и оркестры. Имя главного гостя вечера организаторы объявят позже.

В Год единства народов России "Эхо единства" продолжает вектор на сплочение и объединение. В проекте заложена идея синтеза традиций и современности через музыку, которая соединяет людей разных поколений и народов.

Возрастное ограничение: 6+. Билеты — на сайте echo-edinstva.ru.

Организатор — ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.