"Река талантов" представит в Тольяттинской филармонии молодых солистов

В воскресенье, 11 октября, Санкт-Петербургский Дом музыки и Тольяттинская филармония исполнят симфоническую программу с участием молодых солистов проекта "Река талантов".

"Река талантов" — это живая творческая история, которая уже несколько лет питает российскую исполнительскую школу. Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина открывает имена молодых виртуозов и дает им главное — сцену, оркестр, публику. Поддержка юных талантов в репертуаре Тольяттинской филармонии — давняя и очень теплая традиция.

В первом отделении к 270-летию со дня рождения В. А. Моцарта прозвучит Концерт № 1 для флейты с оркестром Соль мажор с солисткой Ганичевой. Светлая, яркая музыка, в которой буквально каждая нота на виду, каждое дыхание слышно. Далее прозвучат Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Ля мажор П. Чайковского в исполнении Владимира Третьякова. Сочинение коварное: внешне изящное, при этом требующее виртуозности, точного чувства формы и умения держать цикл из десяти вариаций как единое целое. Не случайно эта партитура десятилетиями входит в обязательную программу конкурса имени Чайковского — она мгновенно показывает, кто есть кто.

Во втором отделении Концерт № 2 для фортепиано с оркестром До минор С. Рахманинова представит Анна Осипова. Это тот самый пробный камень, через который проходит каждый пианист. Здесь нельзя ни укрыться за скоростью, ни взять слушателя одной лишь эмоцией: нужно выстроить огромную форму, провести диалог с оркестром, передать энергию знаменитой первой части и не потерять себя в финале.

Сопровождать молодых солистов, лауреатов международных конкурсов, в этот вечер будет Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии, главный дирижер — Игорь Мокеров.