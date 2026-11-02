В Самаре стартует юбилейный джаз-фестиваль "Самарское Движение"

Пятый международный фестиваль посвящён памяти Сергея Равина и соберёт музыкантов из разных городов и стран.

13 ноября 2026 года в Самаре откроется пятый, юбилейный международный джаз-фестиваль "Самарское Движение" (6+). За годы существования событие стало одной из заметных музыкальных традиций региона. В этом году фестиваль посвящён памяти Сергея Викторовича Равина, самарского саксофониста, основавшего в 1998 году джазовую студию "Движение".

История фестиваля связана с историей самой студии. За четверть века "Движение" стало школой джазового мастерства. Его выпускники добиваются успехов на международных конкурсах и поступают в ведущие музыкальные вузы страны. Сегодня студию возглавляет Денис Рыбаков, музыкант, джазовый продюсер и организатор, который продолжает дело своего наставника.

"Для нас этот юбилейный фестиваль не просто череда концертов, а возможность вспомнить человека, с которого всё началось, и показать, куда мы движемся дальше, — говорит Денис Рыбаков. — Джаз не терпит границ. Именно поэтому в программе пятого фестиваля встретятся артисты из разных городов и стран, разных школ и джазовых направлений".

Концерты фестиваля пройдут в культурном центре "Универ Студия" Самарского университета им. Королёва. Организаторы обещают насыщенную программу, выступления первоклассных музыкантов, живой звук и ту особую атмосферу, ради которой публика год за годом возвращается на "Самарское Движение".

Первые два вечера зададут тон всему фестивалю. 14 ноября на сцену выйдут группа JIVE (Казань) и джаз-оркестр Тольяттинской филармонии. Это сочетание молодого драйва и мощного оркестрового звучания, свинг и классика золотой эры джаза.

15 ноября фестиваль сделает шаг за пределы привычного. Кенийская певица Венди Кей, соединяющая соул, джаз, R&B и музыкальные традиции Восточной Африки, выступит вместе с московским трио Kle2go. Музыкальный язык трио рождается на стыке русского фольклора, джаза и фьюжна. Два разных проекта, разные музыкальные культуры и одно событие, которое объединяет жанры, традиции и континенты.

"Когда в одном зале встречаются кенийский соул и русские народные духовые, это не эклектика ради эффекта, — отмечает Денис Рыбаков. — Это и есть то самое движение: джаз как живой язык, который впитывает всё и остаётся собой".

Фестиваль "Самарское Движение" продлится несколько дней. Билеты на первые концерты доступны по ссылкам: 14 ноября clck.ru/3WcGMx, 15 ноября clck.ru/3Wc95S. Организаторы рекомендуют следить за новостями, чтобы не пропустить объявления о следующих событиях программы.

Подробнее — https://samarajazz.ru/dvizheniefest-2026