16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Публичные слушания по бюджету региона впервые проведёт областной парламент "Единая Россия" закрепляет в бюджете приоритеты развития страны и соцподдержки граждан В Самарской области предложили учредить новый праздник - День работника промышленности "Мечтать не вредно": самарским детям рассказали, как превратить фантазии в реальность Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов ФССП

Власть и политика

Публичные слушания по бюджету региона впервые проведёт областной парламент

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 3 ноября, в Самаре на площадке СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" Самарская Губернская Дума впервые проведет публичные слушания по проекту закона Самарской области "Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".
Бюджетный цикл в этом году проходит в условиях нового закона "О бюджетном процессе в Самарской области", принятого в июне этого года.

"По предложению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева внесены изменения в закон "О бюджетном процессе в Самарской области", согласно которым значительно возросла роль депутатов в процессе обсуждения регионального бюджета. В этом году впервые наша Дума станет модератором такого важного мероприятия, как публичные слушания. Считаю обновленный формат общественного обсуждения главного финансового документа крайне важным: он позволяет учитывать ключевые мнения, высказанные представителями общественности, муниципальными властями, представителями профильных сообществ, а также повышать эффективность общественного контроля. Подчеркну, что предложения, полученные в ходе публичных слушаний, будут обобщены и рассмотрены", — отметила председатель Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева.

Депутаты всех комитетов Думы уже провели концептуальное обсуждение главного финансового документа региона по своим направлениям.

Неизменной осталась направленность бюджета: достижение национальных целей, 100% выполнение социальных обязательств, семейноцентричность, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. При этом обеспечены финансово не только 14 базовых мер соцподдержки, принятых на федеральном уровне, но и пакет расширенных областных льгот. Также в числе приоритетов — обеспечение экономического роста в регионе и поддержка инфраструктуры муниципальных образований.
Главные характеристики областного бюджета на трехлетний период: доходы -976,5 млрд рублей, расходы — 989,9 млрд рублей. В проекте бюджета на трёхлетку государственные программы укрупнили: вместо 47 осталась 21. Это сократило число ответственных исполнителей, что также поможет усилить контроль за расходами и результатами.

"15 октября мы направили полученный от правительства проект бюджета на 2027 и плановый период 2028–2029 годов по всем субъектам законодательной инициативы — в Самарской области их 419. Жители, общественные организации, муниципалитеты подготовят свои предложения. Мы ждем их мнения, реакции и инициативы. Самые значимые предложения мы затем обсудим на заседании нашего комитета", — пояснил председатель комитета Думы по бюджету, финансам и налогам Виктор Кузнецов.

До 10 ноября проект закона должен быть принят Думой в первом чтении, а рассмотрение во втором, окончательном чтении состоится до конца ноября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Vladimir Vlasov 06 сентября 2025 15:44 Владимир Путин обозначил приоритеты в развитии двигателестроения на совещании в Самаре

Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Фото на сайте

Прошло первое заседание Самарской губернской думы VIII созыва

Прошло первое заседание Самарской губернской думы VIII созыва

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6