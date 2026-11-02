Публичные слушания по бюджету региона впервые проведёт областной парламент

Во вторник, 3 ноября, в Самаре на площадке СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" Самарская Губернская Дума впервые проведет публичные слушания по проекту закона Самарской области "Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".

Бюджетный цикл в этом году проходит в условиях нового закона "О бюджетном процессе в Самарской области", принятого в июне этого года.

"По предложению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева внесены изменения в закон "О бюджетном процессе в Самарской области", согласно которым значительно возросла роль депутатов в процессе обсуждения регионального бюджета. В этом году впервые наша Дума станет модератором такого важного мероприятия, как публичные слушания. Считаю обновленный формат общественного обсуждения главного финансового документа крайне важным: он позволяет учитывать ключевые мнения, высказанные представителями общественности, муниципальными властями, представителями профильных сообществ, а также повышать эффективность общественного контроля. Подчеркну, что предложения, полученные в ходе публичных слушаний, будут обобщены и рассмотрены", — отметила председатель Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева.

Депутаты всех комитетов Думы уже провели концептуальное обсуждение главного финансового документа региона по своим направлениям.

Неизменной осталась направленность бюджета: достижение национальных целей, 100% выполнение социальных обязательств, семейноцентричность, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. При этом обеспечены финансово не только 14 базовых мер соцподдержки, принятых на федеральном уровне, но и пакет расширенных областных льгот. Также в числе приоритетов — обеспечение экономического роста в регионе и поддержка инфраструктуры муниципальных образований.

Главные характеристики областного бюджета на трехлетний период: доходы -976,5 млрд рублей, расходы — 989,9 млрд рублей. В проекте бюджета на трёхлетку государственные программы укрупнили: вместо 47 осталась 21. Это сократило число ответственных исполнителей, что также поможет усилить контроль за расходами и результатами.

"15 октября мы направили полученный от правительства проект бюджета на 2027 и плановый период 2028–2029 годов по всем субъектам законодательной инициативы — в Самарской области их 419. Жители, общественные организации, муниципалитеты подготовят свои предложения. Мы ждем их мнения, реакции и инициативы. Самые значимые предложения мы затем обсудим на заседании нашего комитета", — пояснил председатель комитета Думы по бюджету, финансам и налогам Виктор Кузнецов.

До 10 ноября проект закона должен быть принят Думой в первом чтении, а рассмотрение во втором, окончательном чтении состоится до конца ноября.