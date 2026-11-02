Публичные слушания по бюджету региона впервые проведёт областной парламент

Во вторник, 3 ноября, в Самаре на площадке СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" Самарская Губернская Дума впервые проведет публичные слушания по проекту закона Самарской области "Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".
Бюджетный цикл в этом году проходит в условиях нового закона "О бюджетном процессе в Самарской области", принятого в июне этого года.
"По предложению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева внесены изменения в закон "О бюджетном процессе в Самарской области", согласно которым значительно возросла роль депутатов в процессе обсуждения регионального бюджета. В этом году впервые наша Дума станет модератором такого важного мероприятия, как публичные слушания. Считаю обновленный формат общественного обсуждения главного финансового документа крайне важным: он позволяет учитывать ключевые мнения, высказанные представителями общественности, муниципальными властями, представителями профильных сообществ, а также повышать эффективность общественного контроля. Подчеркну, что предложения, полученные в ходе публичных слушаний, будут обобщены и рассмотрены", — отметила председатель Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева.
Депутаты всех комитетов Думы уже провели концептуальное обсуждение главного финансового документа региона по своим направлениям.
Неизменной осталась направленность бюджета: достижение национальных целей, 100% выполнение социальных обязательств, семейноцентричность, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. При этом обеспечены финансово не только 14 базовых мер соцподдержки, принятых на федеральном уровне, но и пакет расширенных областных льгот. Также в числе приоритетов — обеспечение экономического роста в регионе и поддержка инфраструктуры муниципальных образований.
Главные характеристики областного бюджета на трехлетний период: доходы -976,5 млрд рублей, расходы — 989,9 млрд рублей. В проекте бюджета на трёхлетку государственные программы укрупнили: вместо 47 осталась 21. Это сократило число ответственных исполнителей, что также поможет усилить контроль за расходами и результатами.
"15 октября мы направили полученный от правительства проект бюджета на 2027 и плановый период 2028–2029 годов по всем субъектам законодательной инициативы — в Самарской области их 419. Жители, общественные организации, муниципалитеты подготовят свои предложения. Мы ждем их мнения, реакции и инициативы. Самые значимые предложения мы затем обсудим на заседании нашего комитета", — пояснил председатель комитета Думы по бюджету, финансам и налогам Виктор Кузнецов.
До 10 ноября проект закона должен быть принят Думой в первом чтении, а рассмотрение во втором, окончательном чтении состоится до конца ноября.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.