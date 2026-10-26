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Главный федеральный инспектор по Самарской области встретился с руководителем самарского Росреестра

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялась рабочая встреча Главного федерального инспектора по Самарской области Михаила Феоктистова с руководителем Управления Росреестра по Самарской области Александром Передерием.

Стороны подняли важные вопросы по мероприятиям, связанным с выполнением поручений Президента Российской Федерации от 16.09.2025 №Пр-2120, в которых поставлена задача повышения капитализации территории страны к 2030 году. Руководитель самарского Росреестра доложил о текущем состоянии вопроса, а также о мерах, предлагаемых для обеспечения исполнения указаний Президента Российской Федерации.

Александр Передерий сообщил о динамике изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет, и о прогнозах достижения целевых показателей: "Сегодня кадастровая стоимость напрямую влияет на формирование доходной части муниципальных бюджетов. Земельный налог и арендные платежи являются одними из основных источников поступлений для муниципалитетов. Эти средства направляются на развитие инфраструктуры, благоустройство, строительство социальных объектов и решение вопросов местного значения".

Особое внимание на встрече было уделено формированию банка земель Самарской области для жилищного строительства. Это задача, поставленная Президентом Российской Федерации в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". До конца года на территории региона необходимо выявить 5515,09 га свободной земли. На 1 октября 2026 года данный показатель уже выполнен на 95%.
"Достижение цели возможно при росте эффективности процесса вовлечения земельных участков в оборот и системной работе по повышению их градостроительного потенциала. Акценты необходимо расставить не только на выявление участков, но и на их пригодность для строительства. Для устойчивого роста капитализации нужно не просто увеличивать площади под застройку, а работать над созданием качественной инфраструктуры, которая оказывает непосредственное влияние на инвестиционный климат региона", — отметил руководитель самарского Росреестра.

Александр Передерий рассказал Главному федеральному инспектору о ходе проведения комплексных кадастровых работ (ККР) на территории Самарской области, показатели которых могут существенным образом повлиять на увеличение капитализации субъекта и достижения экономического эффекта от проведения ККР, что в свою очередь способствует дальнейшему развитию Самарской области.
По итогам встречи стороны договорились о продолжении взаимодействия по вопросам, касающимся сферы недвижимости и реализации федеральных программ в регионе.

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