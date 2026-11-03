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В Приволжском федеральном округе стартовал юбилейный форум "ГосСтарт"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со 2 по 4 ноября в Нижнем Новгороде проходит V Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт". Юбилейное мероприятие собрало 1000 участников из всех регионов страны — представителей органов власти, молодежных правительств субъектов РФ и студентов профильных специальностей.

Приветствие главы государства Владимира Владимировича Путина участникам форума зачитал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев: "За прошедшие годы ваш проект получил признание и по праву стал авторитетной площадкой для профессионального общения и обмена опытом. Объединил настоящую команду специалистов, работающих в федеральных, региональных и муниципальных органах власти.
Впереди у вас — содержательные дискуссии и обучающие семинары, встречи с представителями экспертных кругов, общественных и молодежных организаций. Такой солидный состав участников и насыщенная программа форума позволит вам обсудить широкий круг актуальных проблем, связанных с совершенствованием системы государственного и муниципального управления, внедрением современных технологий и лучших практик. В том числе — современных механизмов комплексного развития регионов страны, городов и поселков на основе тесного, содержательного диалога с гражданами".

В программе форума "ГосСтарт" — стратегические сессии по работе с талантами, развитию кадрового потенциала, встречи с руководителями федеральных ведомств и главами регионов, интерактивные зоны партнеров, а также культурно-экскурсионная программа. Участников ждут дискуссии и практические занятия, посвященные поиску и сохранению молодых специалистов в госсекторе, развитию компетенций в управлении персоналом и запуску инициатив на местах.

Выступая на пленарном заседании V Всероссийского форума "ГосСтарт", Олег Машковцев подчеркнул значение форума для формирования кадрового резерва государственного управления.

"Сегодня мы говорим о самом чувствительном вызове для государства как работодателя — о конкуренции за кадры. Потому что сильное государство — это не только правильные решения, управленческие модели и технологии. Это прежде всего люди, способные эти решения принимать, проводить в жизнь и отвечать за результат. Приволжский федеральный округ — один из наиболее конкурентных кадровых рынков страны. Четырнадцать регионов, мощнейшая промышленность, оборонно-промышленный комплекс, IT-кластеры, агрохолдинги и финансовые институты. В Приволжье сосредоточено более 20% промышленного потенциала России. У нас работают такие гиганты, как "КАМАЗ", "АвтоВАЗ", предприятия ОПК в Удмуртии и Кировской области, нефтехимия Татарстана и Башкортостана. Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на заседании Государственного Совета, посвященном вопросам подготовки кадров для экономики России подчеркнул, что важно обеспечить людям понятный для них профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни", — сказал Олег Машковцев.

Форум станет площадкой для решения реальных государственных задач: участники разработают предложения по совершенствованию системы работы с молодыми кадрами и механизмам повышения привлекательности службы. По итогам мероприятия они получат сертификаты, смогут войти в кадровый управленческий резерв, запустить собственные инициативы при поддержке региональных руководителей и получить индивидуальное наставничество от опытных управленцев.

Особое внимание в этом году уделено созданию действующей модели привлечения и мотивации талантливой молодежи, для которой служение обществу станет осознанным профессиональным выбором.

"ГосСтарт" — всероссийская программа сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих, направленная на развитие кадрового потенциала системы госуправления. Форум реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Его организаторами выступают Центр обучения государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

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