Президент АО "Жигулевское пиво" Юрий Сапрунов отмечен знаком отличия "За благодеяние"

Указом Президента России Владимира Путина за активную благотворительную деятельность награжден президент АО "Жигулевское пиво" Юрий Сапрунов.

Соответствующий указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" опубликован на сайте Кремля 24 августа.

Как написал в своем канале Мах губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, "Супрунов возглавляет предприятие с 1997 года. За эти годы за свой ответственный труд он заслужил многочисленные региональные, федеральные и ведомственные награды, в том числе почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации", Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ, почетное звание Губернатора Самарской области "Заслуженный работник промышленности Самарской области", Орден Почета и другие.

Благодаря умению руководителя видеть перспективу, принимать взвешенные решения производство с более чем 140-летней историей динамично развивается, сохраняя свою уникальность и традиции. Предприятие показывает экономическую устойчивость и вносит большой вклад в экономику Самарской области и страны.

Особая его заслуга — активная социальная политика, благотворительная деятельность. Помощь детским домам, социальным приютам, самарским спортивным областным федерациям, адресная помощь больным детям, финансовая поддержка многодетных семей, поддержка некоммерческих организаций, содействие в восстановлении исторической памяти.

И, конечно, участие в оказании гуманитарной помощи военнослужащим — участникам СВО.

Отрадно, что эти заслуги отмечены на самом высоком федеральном уровне".