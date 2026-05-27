Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с праздником Курбан-байрам

В среду, 27 мая, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров обратился к жителям Приволжского федерального округа по случаю праздника Курбан-байрам
!Поздравляю вас с одним из самых светлых и значимых праздников ислама — Курбан-байрамом! Уникальный нравственный и культурный опыт ислама в России — это важная часть укрепления гражданского общества, развития межэтнического и межрелигиозного диалога в Приволжском федеральном округе, где на протяжении веков представители разных конфессий живут в мире и согласии.
Пусть этот священный праздник наполнит ваши сердца радостью, укрепит веру, принесет благополучие и гармонию в ваши дома. Желаю вам здоровья, счастья и процветания!" - отметил Игорь Комаров.
