16+
Федеральная власть Власть и политика

Две судьи подали в отставку в Самарской области

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 12 декабря, на заседании Квалификационной коллегии судей Самарской области будут рассмотрены заявления о прекращении полномочий двух судей. 

Как следует из повестки заседания, заявления написали судья Самарского областного суда Мария Левина и судья Новокуйбышевского городского суда Ирина Родина.

