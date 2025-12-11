Две судьи подали в отставку в Самарской области

В пятницу, 12 декабря, на заседании Квалификационной коллегии судей Самарской области будут рассмотрены заявления о прекращении полномочий двух судей.

Как следует из повестки заседания, заявления написали судья Самарского областного суда Мария Левина и судья Новокуйбышевского городского суда Ирина Родина.