Успехи школьников Самарской области отмечены на совещании Владимира Путина с членами правительства

МОСКВА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
27 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. В числе вопросов совещания — подготовка к новому учебному году. Министр просвещения Сергей Кравцов представил основной доклад, в котором была отмечена Самарская область.

Фото: kremlin.ru

"Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте сказать о блестящих результатах наших "звездочек", нашей гордости. В нынешнем году сборные команды страны приняли участие в шести международных олимпиадах. По итогам все наши 29 школьников завоевали медали, среди них 20 золотых. Мы видим, что победители не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Татарстана, Башкирии, Московской, Челябинской областей, Новосибирской, Самарской, Кировской, Калининградской, Приморья и Алтайского края. За этими успехами большой труд педагогов, поддержка родителей, а главное, усилия и стремления к знаниям", — отметил министр просвещения.

Среди золотых призеров международных олимпиад — Илья Бинкин, ученик Самарского регионального центра для одаренных детей. Он получил золотую медаль XXI международной естественно-научной олимпиады среди юниоров (IJSO), которая проходила в Бухаресте (Румыния) и бронзовую медаль за третий результат среди всех участников состязаний по физике.

Также Сергей Кравцов доложил главе государства о результатах ЕГЭ 2025 г., отметив в качестве важной тенденции рост количества учеников, сдающих профильную математику, физику, химию, биологию и информатику. Одна из приоритетных задач на новый учебный год, озвученных главой минпросвещения, — развитие естественно-научного образования.

По информации министерства образования Самарской области, предметы естественно-научной направленности традиционно в приоритете для сдачи на ЕГЭ у ребят нашего региона, среди гуманитарных предметов наиболее востребовано обществознание. По итогам основного периода ЕГЭ в нашей области 193 стобалльных результата, 13 человек набрали 100 баллов сразу по двум предметам.

По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева все ребята, показавшие наивысший результат на едином государственном экзамене в этом году, получат единовременные выплаты в размере 25 тыс. руб. за каждый стобалльный результат. "Формирование благоприятных условий для обучения, профессионального роста и развития талантов молодых ребят — наша ключевая задача. Именно такие талантливые люди в будущем станут движущей силой развития региона", — отмечал глава региона.

