В Самару с рабочим визитом прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 6 ноября, в ходе рабочего визита в Самарскую область заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым оценили образовательную инфраструктуру региона. В частности, они посетил Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и Поволжский государственный колледж.

Фото: пресс-служба губернатора СО

"Самарская область активно использует государственные меры поддержки в сфере образования и науки: колледжи участвуют в федпроекте "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", вузы — в "Приоритете-2030", работают передовые инженерные школы, НЦМУ, создается кампус мирового уровня. Поволжский государственный колледж и Самарский университет являются яркими примерами того, как организации-участники этих масштабных программ помогают развивать кадровый и технологический потенциал региона и тем самым вносят вклад в достижение целей, поставленных Президентом Владимиром Путиным", — отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко посетил киберфизическую фабрику по производству малоразмерных газотурбинных двигателей и ознакомился с передовыми разработками, созданными Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева в рамках "Приоритета-2030", ПИШ, НЦМУ, студенческого конструкторского бюро, исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и пообщался с их разработчиками.

"Мы активно изучаем и перенимаем опыт успешных федеральных проектов, таких как "Передовые инженерные школы". Так, в этом году приняли решение провести отбор на присвоение статуса инженерной школы на уровне региона по таким направлениям как информационные и транспортные технологии. Мы поддерживаем диверсификацию исследований университета в сторону национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", — отметил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Самарская область входит в десятку регионов-лидеров по научно-технологическому развитию. Самарский университет им. Королева — базовый университет межвузовского студенческого кампуса "Куйбышев".

В вузе обучается более 20 тыс. студентов, в том числе представители более чем 60 стран. Среди популярных направлений подготовки — авиационная и ракетно-космическая техника, машиностроение, математика и механика.

В 2025 году на базе университета создан НЦМУ "Интеллектуальные беспилотные авиационные системы". Также вуз является победителем конкурса студенческих конструкторских бюро этого года.

"Мы готовы вкладывать существенные финансовые ресурсы в создание новой среды для трансформации университетов в университеты третьего поколения — инновационные и технологические. Уникальным преимуществом самарского кампуса станут крытый и открытый полигоны для испытания технологий и разработок в реальных условиях", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Дмитрий Чернышенко также пообщался со студентами и сотрудниками Поволжского государственного колледжа.

Колледж, который посетили вице-премьер и губернатор, — практически ровесник системы СПО, которой в этом году исполнилось 85 лет. Он был основан в 1943 году. В Самарской области колледж стал первым участником федпроекта "Профессионалитет".

В учебных аудиториях и мастерских Дмитрий Чернышенко пообщался со студентами — участниками и амбассадорами проекта, достигшими значительных успехов в профессиональном обучении и чемпионатном движении. Будущие специалисты продемонстрировали навыки работы на станках с числовым программным управлением, в том числе запустили процесс изготовления памятной продукции к 85-летию системы СПО, дизайн которой разработали самостоятельно.

Кроме того, сотрудники и студенты представили опыт региона по системной организации профориентационной работы со школьниками в рамках проекта "Билет в будущее" и рассказали о работе отделения "Движения Первых".

В завершение вице-премьер и губернатор оставили памятные записи.
 

"Пусть знания и навыки выпускников работают на благо Самарской области и всей России!" — написал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев также оценили инфраструктуру Кафедрального собора в честь Покрова Божией Матери и встретились с Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием. В регионе работает Самарская духовная семинария, а также создана Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского.

