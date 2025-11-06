В Самару с рабочим визитом прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко

В четверг, 6 ноября, в ходе рабочего визита в Самарскую область заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым оценили образовательную инфраструктуру региона. В частности, они посетил Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и Поволжский государственный колледж.
"Самарская область активно использует государственные меры поддержки в сфере образования и науки: колледжи участвуют в федпроекте "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", вузы — в "Приоритете-2030", работают передовые инженерные школы, НЦМУ, создается кампус мирового уровня. Поволжский государственный колледж и Самарский университет являются яркими примерами того, как организации-участники этих масштабных программ помогают развивать кадровый и технологический потенциал региона и тем самым вносят вклад в достижение целей, поставленных Президентом Владимиром Путиным", — отметил вице-премьер.
Дмитрий Чернышенко посетил киберфизическую фабрику по производству малоразмерных газотурбинных двигателей и ознакомился с передовыми разработками, созданными Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева в рамках "Приоритета-2030", ПИШ, НЦМУ, студенческого конструкторского бюро, исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и пообщался с их разработчиками.
"Мы активно изучаем и перенимаем опыт успешных федеральных проектов, таких как "Передовые инженерные школы". Так, в этом году приняли решение провести отбор на присвоение статуса инженерной школы на уровне региона по таким направлениям как информационные и транспортные технологии. Мы поддерживаем диверсификацию исследований университета в сторону национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", — отметил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Самарская область входит в десятку регионов-лидеров по научно-технологическому развитию. Самарский университет им. Королева — базовый университет межвузовского студенческого кампуса "Куйбышев".
В вузе обучается более 20 тыс. студентов, в том числе представители более чем 60 стран. Среди популярных направлений подготовки — авиационная и ракетно-космическая техника, машиностроение, математика и механика.
В 2025 году на базе университета создан НЦМУ "Интеллектуальные беспилотные авиационные системы". Также вуз является победителем конкурса студенческих конструкторских бюро этого года.
"Мы готовы вкладывать существенные финансовые ресурсы в создание новой среды для трансформации университетов в университеты третьего поколения — инновационные и технологические. Уникальным преимуществом самарского кампуса станут крытый и открытый полигоны для испытания технологий и разработок в реальных условиях", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Дмитрий Чернышенко также пообщался со студентами и сотрудниками Поволжского государственного колледжа.
Колледж, который посетили вице-премьер и губернатор, — практически ровесник системы СПО, которой в этом году исполнилось 85 лет. Он был основан в 1943 году. В Самарской области колледж стал первым участником федпроекта "Профессионалитет".
В учебных аудиториях и мастерских Дмитрий Чернышенко пообщался со студентами — участниками и амбассадорами проекта, достигшими значительных успехов в профессиональном обучении и чемпионатном движении. Будущие специалисты продемонстрировали навыки работы на станках с числовым программным управлением, в том числе запустили процесс изготовления памятной продукции к 85-летию системы СПО, дизайн которой разработали самостоятельно.
Кроме того, сотрудники и студенты представили опыт региона по системной организации профориентационной работы со школьниками в рамках проекта "Билет в будущее" и рассказали о работе отделения "Движения Первых".
В завершение вице-премьер и губернатор оставили памятные записи.
"Пусть знания и навыки выпускников работают на благо Самарской области и всей России!" — написал Дмитрий Чернышенко.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев также оценили инфраструктуру Кафедрального собора в честь Покрова Божией Матери и встретились с Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием. В регионе работает Самарская духовная семинария, а также создана Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского.
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...