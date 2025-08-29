16+
Федеральная власть Власть и политика

В Самаре скончался ветеран прокуратуры Валерий Комаровский

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре ушел из жизни ветеран прокуратуры, старший советник юстиции Валерий Комаровский. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

Он скоропостижно скончался 28 августа на 65 году жизни.

Валерий Комаровский проходил службу в прокуратуре Самарской (Куйбышевской) области с 1987 по 2013 г. в должностях стажера следователя, старшего следователя следственной части прокуратуры области, следователя прокуратуры области, следователя прокуратуры Самарского района Самары, прокурора отдела следственного управления прокуратуры области, заместителя прокурора Кировского района Самары, ушел в отставку с должности заместителя прокурора Самары Самарской области в звании старшего советника юстиции.

Траурная церемония прощания состоится 30 августа с 11:00 до 13:00 по адресу: Самара, ул. Алма-Атинская, 236, зал №3.

