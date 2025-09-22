Сенатор Андрей Кислов провел прием граждан в Борском районе

Сенатор от Самарской области Андрей Кислов в рамках "региональной недели" посетил с рабочей поездкой Борский район. Парламентарий провел личный прием граждан, в котором приняли участие семьи военнослужащих, участвующих в СВО, а также провел встречу с главой муниципалитета.
Сенатор встретился с представителями семей участников СВО, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. На личном приеме обсуждались конкретные вопросы, связанные с поддержкой в решении бытовых проблем и оказанием материальной помощи.
Также состоялась рабочая встреча сенатора с главой Борского района Эдуардом Ардабьевым, в ходе которой обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета. Были рассмотрены актуальные вопросы и намечены пути их решения.
Андрей Кислов регулярно посещает муниципалитеты Самарской области, поддерживает их в решении различных вопросов, оказывает адресную помощь жителям региона. Благодаря его активной позиции удается решать актуальные задачи, стоящие перед муниципалитетами.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...