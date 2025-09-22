Сенатор Андрей Кислов провел прием граждан в Борском районе

Сенатор от Самарской области Андрей Кислов в рамках "региональной недели" посетил с рабочей поездкой Борский район. Парламентарий провел личный прием граждан, в котором приняли участие семьи военнослужащих, участвующих в СВО, а также провел встречу с главой муниципалитета.

Сенатор встретился с представителями семей участников СВО, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. На личном приеме обсуждались конкретные вопросы, связанные с поддержкой в решении бытовых проблем и оказанием материальной помощи.

Также состоялась рабочая встреча сенатора с главой Борского района Эдуардом Ардабьевым, в ходе которой обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета. Были рассмотрены актуальные вопросы и намечены пути их решения.

Андрей Кислов регулярно посещает муниципалитеты Самарской области, поддерживает их в решении различных вопросов, оказывает адресную помощь жителям региона. Благодаря его активной позиции удается решать актуальные задачи, стоящие перед муниципалитетами.