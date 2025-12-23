CARCADE объявляет новогоднюю распродажу транспорта с пробегом

Лизинговая компания CARCADE запускает новогоднюю распродажу транспорта с пробегом из собственного автопарка. Предложений действует до 30 декабря 2025 года.

Размер скидки зависит от объёма приобретаемой техники:

— при покупке от 1 до 4 транспортных средств предоставляется скидка 10%;

— при приобретении 5 и более единиц — скидка увеличивается до 15%.

Все транспортные средства находятся в собственности CARCADE, имеют прозрачную юридическую историю и доступны для осмотра на специализированных стоянках компании. Клиенты могут оформить покупку как в лизинг, так и по договору купли-продажи.

В рамках новогодней распродажи доступны выгодные предложения на популярные модели. Так, самосвал FAW CA 3310 с колёсной формулой 8×4 можно приобрести за 2 463 200 рублей; среднетоннажный грузовой автомобиль JAC N90 с колёсной формулой 4×2 по цене 2 859 500 рублей; стоимость седельного тягача Shacman SX с колёсной формулой 6×4 составит 3 108 400 рублей.

Лизинг транспорта с пробегом доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом покупка по договору купли-продажи возможна также для физических лиц. Весь подержанный транспорт находится в наличии и доступен без ожидания, так как находится в собственном автопарке CARCADE. Ассортимент включает легковые автомобили Exeed, JAC, Geely, самосвалы FAW, Shacman, а также другие востребованные модели, включая транспорт европейских производителей. Специалисты CARCADE оперативно подберут оптимальные условия приобретения, учитывая индивидуальные потребности клиента и специфику бизнеса.

Полный перечень доступных автомобилей и спецтехники представлен на сайте компании.