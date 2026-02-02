Лизинг седельных тягачей FAW ORYX с фиксированной субсидией в размере 400 тыс. рублей в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет о продлении специальной программы финансирования седельных тягачей бренда ORFAW YX. Предложение действует на договоры, заключенные до 28 февраля 2026 года.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести модели ORYX с колёсной формулой 4×2. При оформлении лизинговой сделки будет применена скидка-субсидия в размере 400 тыс. рублей, которая зачтётся как часть аванса в рамках договора, и клиент оплатит первый платёж уже за вычетом суммы предоставленной субсидии. Субсидия распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора программы. Подробности предложения уточняйте у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7, коммерческая телематика, продлённая гарантия, автоматическая оплата проезда по платным дорогам. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.